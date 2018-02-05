Погребенная под "мишками": китаянка хвастается коллекцией из 7000 игрушек

Китаянка планирует продать игрушки, а вырученные деньги отдать на благотворительность.
Молодой фотограф из Китая Я Ли увлеченно играла на автоматах с 2016 года, потратив на свою "зависимость" 6250 долларов (около 354 тысяч рублей). За два года она собрала коллекцию из 7000 выигранных мягких игрушек.
Китаянка планирует продать игрушки, а вырученные деньги отдать на благотворительность.
Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля.
Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре начались по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии в октябре 2017 года и завершатся в 2019 году.
О том, как сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выполняют ежедневную работу на границе по реке Псоу и какие новшества появляются в их работе, смотрите в нашем видео.
Второй чемпионат по зимнему дрифту прошел на льду водохранилища в Иркутске. 28 стритрейсеров на "Жигули" вступили в борьбу за первенство.
Пресс-конференция представителей Министерства здравоохранения Абхазии, посвященная проекту ЮНИСЕФ по вакцине против вируса папилломы человека, прошла в понедельник 5 февраля.
В выходные на территории Абхазии было до 18 градусов тепла, а в понедельник пошел дождь.
На учениях военные поразили различные цели – мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.
Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.
В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.
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Прокуратура Кыргызстана заинтересовалась тем, как мужчине с диагнозом "умственная отсталость" удалось получить водительские права.
Представители Пентагона и Бундесвера приехали в белорусскую воинскую часть: что обсуждают стороны – в материале Sputnik.
Почему российским пенсионером в Риге быть выгоднее, чем латвийским - местные журналисты подсчитали выплаты и льготы.
Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах.
Исполняющая обязанности мэра Кишинева предположила, что в больницах процветает бизнес: такая торговля не ведется ни в одной стране мира.
Почему власти Таджикистана приняли решение о закрытии почти двух тысяч мечетей, рассказали в Комитете по делам религии.
Торгово-промышленная палата Узбекистана объявила набор кандидатов среди предпринимателей на прохождение месячной стажировки в Германии.
Зачем премьер-министр Эстонии второй раз в истории летит в Ватикан и о чем собирается говорить с понтификом.
Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.
В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.
Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.