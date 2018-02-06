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Цвета театра: что происходит в здании РУСДРАМа

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© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия

В Русском драматическом театре имени Искандера полным ходом идут ремонтные работы в фойе.

Фойе РУСДРАМа совсем не узнать. Голые стены, кое-где выровненные штукатуркой, стремянки и ведра с краской. Часть стен уже покрашена, а часть только подготавливается. Окрашивать будут в три цвета – черный, терракотовый и серо-песочный.

"Идеи во многом мои. Но в модели эти идеи были реализованы дизайнером Камой Кация. Она сделала нам такую красивую трехмерную модель. Она привнесла такие детали по оттенкам цветов, которые создадут особую, ни с чем не сравнимую и отличную от всех других учреждений культуры, атмосферу в театре", – сказал директор театра Ираклий Хинтба.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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