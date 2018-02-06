"Личный космос": адыгский пенсионер показывает планетарий из кастрюль и моторчиков

Пенсионер из Адыгеи Виктор Матюшин построил планетарий своими руками. Он мечтает сделать его передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве нашей Вселенной.
Жители Мескита в Техасе раз в год становятся свидетелями необъяснимого явления. Тысячи птиц слетаются к одному из перекрестков города - зрелище не для слабонервных.
В Русском драматическом театре имени Искандера полным ходом идут ремонтные работы в фойе.
Останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены местным жителем Рустамом Чхебелия в селе Ачандара Гудаутского района 31 января.
Молодой фотограф из Китая Я Ли увлеченно играла на автоматах с 2016 года, потратив на свою "зависимость" 6250 долларов (около 354 тысяч рублей). За два года она собрала коллекцию из 7000 выигранных мягких игрушек.
О первом туристическом форуме-выставке "VISIT APSNY" и весеннем фестивале "Цветение мимозы", которые пройдут с 7 по 10 марта в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
Бармен Богдан Ямашев в Международный день бармена рассказал о своей профессии и о том, что отличает клиентов на Украине, откуда он приехал, от абхазских ценителей коктейлей.
На сцене Московской консерватории имени П. И. Чайковского Алхас Ферзба исполнит произведения из различных опер.
Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.
В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.
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Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?
Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.
Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?
Почему молдавская государственность оказалась под угрозой, и что предпринимают патриоты своей страны, рассказал президент Игорь Додон.
В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции.
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Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.
Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.
В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.
Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?