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"Личный космос": адыгский пенсионер показывает планетарий из кастрюль и моторчиков

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Пенсионер из Адыгеи Виктор Матюшин построил планетарий своими руками. Он мечтает сделать его передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве нашей Вселенной.




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