Трогательные кадры спасения оленя со льда замерзшего озера

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Наши не хуже: Абхазия – родина Супергероев Спасать, защищать, быть самым сильным... Супергероем быть нелегко. Вымышленные персонажи в современном мире очень популярны. Но, как выяснил колумнист Sputnik, имена реальных героев чаще остаются неизвестными, а таковых в Абхазии оказалось не так мало. 6

Генпрокуратура Абхазии впервые опубликовала список крупных должников На встрече с активом сухумского района 31 января Рауль Хаджимба, комментируя поручение Генпрокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии, сказал что создана рабочая группа, по результатам деятельности которой, все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ. 512