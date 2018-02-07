Олень застрял посреди озера и по тонкому льду не мог выбраться на берег. Помогли ему фигуристы, подтолкнув к берегу.
Трогательные кадры спасения оленя со льда замерзшего озера набирают популярность в YouTube.
Олень застрял посреди озера и по тонкому льду не мог выбраться на берег. Помогли ему фигуристы, подтолкнув к берегу.
В поселке Бзыбь Гагрского района не так давно открылась мастерская по производству текстильных изделий, которые стали востребованными, как среди частников, так и среди гостиниц Абхазии.
По меньшей мере 5 человек погибли и 254 пострадали в результате землетрясения на Тайване.
Жители Мескита в Техасе раз в год становятся свидетелями необъяснимого явления. Тысячи птиц слетаются к одному из перекрестков города - зрелище не для слабонервных.
Пенсионер из Адыгеи Виктор Матюшин построил планетарий своими руками. Он мечтает сделать его передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве нашей Вселенной.
Спасать, защищать, быть самым сильным... Супергероем быть нелегко. Вымышленные персонажи в современном мире очень популярны. Но, как выяснил колумнист Sputnik, имена реальных героев чаще остаются неизвестными, а таковых в Абхазии оказалось не так мало.
На встрече с активом сухумского района 31 января Рауль Хаджимба, комментируя поручение Генпрокурору Зурабу Ачба об опубликовании списка лиц, не вернувших средства, взятые в кредит в Сбербанке Абхазии, сказал что создана рабочая группа, по результатам деятельности которой, все материалы, подлежащие публикации, будут переданы СМИ.
В поселке Бзыбь Гагрского района уже год работает текстильная мастерская. О том, как не растерялись сокращенные сотрудники ликвидированной компании и взяли в руки свою судьбу, читайте в материале корреспондента Sputnik.
ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.
Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.
Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?
Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.
Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.
Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.
Латвийские ученые решили разобраться, почему русскоязычные и латышские СМИ по-разному смотрят на одни и те же события, и докопались до корня зла.
Президент Литвы Даля Грибаускайте объяснила, что общего у прибалтийской республики и Южной Кореи, и при чем здесь НАТО.
Эксперт по вопросам миграции прокомментировал Sputnik Молдова возможность введения в России новой – балльной - системы отбора мигрантов.
Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.
Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и представители Министерства внешней торговли обсудили увеличение поставок овощей и фруктов по "зеленому коридору"
Примерную стоимость строительства тоннеля Таллинн-Хельсинки оценили в 20 миллиардов евро – премьер Эстонии объяснил, почему строить его все же надо.
ЦИК России решил открыть еще один дополнительный избирательный участок в Южной Осетии на выборах президента РФ и, возможно, не последний.
Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.
Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?