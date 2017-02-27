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Кот-киноман идет спасать героев ужастика

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Youtube/Мир Животных

Кот смотрит фильм ужасов по телевизору и, испугавшись за главных героев, отправляется им на помощь.

На видео испуганный кот смотрит фильм ужасов. О происходящем на экране можно следить только по напряженной реакции животного. В финальной сцене хвостатый прыгает на экран вызволять попавших в беду героев фильма.




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