Кот-киноман идет спасать героев ужастика

На видео испуганный кот смотрит фильм ужасов. О происходящем на экране можно следить только по напряженной реакции животного. В финальной сцене хвостатый прыгает на экран вызволять попавших в беду героев фильма.
На видео испуганный кот смотрит фильм ужасов. О происходящем на экране можно следить только по напряженной реакции животного. В финальной сцене хвостатый прыгает на экран вызволять попавших в беду героев фильма.
Матч проходил между командами "Филадельфия Флайерз" и "Питтсбург Пингвинз", символом которой является пингвин, и закончился победой "пингвинов" со счетом 4:2.
Кадры с поющей птицей автор ролика вмонтировал в клип Эмминема и Рианны The Monster, заменив вокальные партии Рианны.
Студент из Японии Сатоюки Фуджимура попал в Книгу рекордов Гиннесса, щелкнув пальцами 296 раз за минуту. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.
Покупатели торгового центра в Нью-Йорке очень сильно испугались после того, как во время презентации небольшого отрывка фильма ужасов "Звонок 3" из телевизора выползла "мертвая девочка".