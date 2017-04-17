Пасхальные яйца с неба: пять тысяч яиц сбросили с вертолета в США

В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру. После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.