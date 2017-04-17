Пасхальные яйца с неба: пять тысяч яиц сбросили с вертолета в США

Животное впоследствии обнаружили в одном из минских дворов, корову ловили сотрудники МЧС.
В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру. После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.
Футбольный клуб "Барселона" опубликовал в Youtube видео с игрой пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси за молодежную команду.
Капитан "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби подъехал к сопернику из "Баффало Сэйбрс" Райану О'Райлли и ударил его клюшкой между ног. Судьи оставили удар без внимания.
Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на съемках популярного шоу "Однажды в России" на ТНТ, и лично убедился, что с виду легкая игра актеров на экране телевизора в реальности дается участникам проекта непросто.
В воскресенье более 51% граждан Турции поддержали переход от парламентской к президентской республике. Таким образом, президент Реджеп Тайип Эрдоган добился расширения своих полномочий.
Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.
Нефтегазодобывающее объединение "Белоруснефть" обсуждает возможность реализации проектов с компанией "Русснефть".
Виталий Калоев посмотрел фильм "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером и считает, что из диспетчера в кино делают жертву.
Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.
Заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией завершилось в Баку.
Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.
Оппозиционеров, обвиненных в приготовлении к насильственному захвату власти, приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 20 лет.
Оборонная промышленность России и Таджикистана станет предметом обсуждения представителей двух стран 20 апреля.
Углубление сотрудничества со спецслужбами стран-поставщиков мигрантов – необходимая часть работы ОДКБ, считает эксперт.
Военные Латвии заявили, что зафиксировали близ своих вод две российские подлодки, классифицируемые НАТО как «Кило».
Молдавскими леями нового образца можно оплатить не все услуги – их не принимают банкоматы.
Правоохранители Латвии обсудят с узбекскими коллегами методы борьбы с коррупцией и этические стандарты поведения.
Выпавший на Пасху в Литве снег оставил без электричества около 22 тысяч человек.
Врач-диетолог рассказала о том, как начать правильно питаться после длительного поста.
Сильные паводки обрушились на север и центральную часть Казахстана, число эвакуированных превысило четыре тысячи человек.
Парламент Эстонии предлагает законодательно отобрать у президента отпуск, поскольку он всегда должен быть на посту.