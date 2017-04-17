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Пасхальные яйца с неба: пять тысяч яиц сбросили с вертолета в США

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YouTube / Bgould02

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.



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