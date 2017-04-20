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Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в минском цирке

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© Фото: Youtube/ Vstre4a (Встреча)

Девушка, выступая в паре, выполняла номер без страховки. На кадрах видно, как, выполняя перехват, при неудачном движении она выскальзывает из рук партнера.

После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в медицинское учреждение здравоохранения. Администрация цирка не стала прерывать представление, публике сообщили, что гимнастка жива и находится в сознании.



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