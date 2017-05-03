Кто такая бегемотик Фиона и почему она так популярна?

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.