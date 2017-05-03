Кто такая бегемотик Фиона и почему она так популярна?

Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.
Девушка, выступая в паре, выполняла номер без страховки. На кадрах видно, как, выполняя перехват, при неудачном движении она выскальзывает из рук партнера.
Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет пасхальный кролик, а дети их ищут.
Животное впоследствии обнаружили в одном из минских дворов, корову ловили сотрудники МЧС.
Поставкой детских прививок в Абхазию все послевоенное время занимается Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Народному артисту Абхазии, солисту Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Вилли Чакмач-ипа 3 мая исполнилось бы 70 лет, своего друга и коллегу вспоминает Народная артистка Абхазии Манана Шамба.
Террористы взорвали заминированный автомобиль в сирийском городе Аазаз на границе с Турцией, погибли семь человек.
Организации и активисты подали заявку на проведение акции "Бессмертный полк" в Минске. В прошлом году разрешение получено не было.
Встреча президентов России и Южной Осетии – безопасность, экономика и социальная сфера.
Общественные туалеты казахстанской столицы оказались бутафорией. Не факт, что "чудо-кабинка" позволит собой воспользоваться.
Спецслужбы Азербайджана предотвратили побег на территорию России подозреваемого в радикальном исламизме.
Члены эстонского правительства не собираются идти 9 мая с цветами к Бронзовому солдату, заявил премьер-министр Юри Ратас.
С начала года объем денег в обращении сократился почти на 2 миллиарда сомов, сообщил Национальный банк Кыргызстана.
В Твери по подозрению в финансировании "Исламского государства" задержаны пять уроженцев Центральной Азии.
Беременная Серена Уильямс вышла в свет в сопровождении жениха и отца ее будущего ребенка Алексиса Оганяна.
День Национальных вооруженных сил отметят в Латвии парадом, в котором примут участие подразделения НАТО из США, Германии и Канады.
Спецслужбы Молдовы проводят обыски в рамках расследования дела по присвоению финансовых средств европейских фондов.
На территории бывшей резиденции Оксарой, где создается музей первого президента Узбекистана, установят памятник Исламу Каримову.
Реформа образования в Литве продлится 4 года, обойдется в 150 миллионов евро и оставит два университета.
Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения "Арена" установлен на центральной трассе Абхазии.
Общественные туалеты казахстанской столицы оказались бутафорией. Не факт, что "чудо-кабинка" позволит собой воспользоваться.
Члены эстонского правительства не собираются идти 9 мая с цветами к Бронзовому солдату, заявил премьер-министр Юри Ратас.