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Кто такая бегемотик Фиона и почему она так популярна?

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© The Cincinnati Zoo & Botanical Garden

В январе в зоопарке Цинциннати преждевременно родился детеныш бегемота, которого назвали Фионой. Sputnik рассказал, как Фиона собирает тысячи лайков и сотни тысяч просмотров в соцсетях.



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