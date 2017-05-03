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Красочный гипноз: блогеры растворили чернила в воде

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© Фото: Macro Room

В сети набирает популярность видео растворения в воде цветных чернил, процесс запечатлен при помощи макросъемки. Смотрите на видео, как краска "поглощает" города и Солнечную систему.



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