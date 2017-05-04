Москва под альфой Центавра: если бы нам светила другая звезда

Как выглядела бы наша повседневная жизнь, если бы Земля существовала не на окраине галактики Млечный Путь, а около черной дыры, прямо посередине? Ученые и художники студии "Роскосмоса" демонстрируют свое научно-фантастическое видение в этом ролике.