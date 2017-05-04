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Москва под альфой Центавра: если бы нам светила другая звезда

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Телестудия Роскосмоса

Что, если бы жизнь образовалась не около Солнца — желтого карлика, а около Арктура — оранжевого гиганта? Что, если бы над Москвой сияло не одно светило, а два?

Как выглядела бы наша повседневная жизнь, если бы Земля существовала не на окраине галактики Млечный Путь, а около черной дыры, прямо посередине? Ученые и художники студии "Роскосмоса" демонстрируют свое научно-фантастическое видение в этом ролике.



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