Москва под альфой Центавра: если бы нам светила другая звезда

Как выглядела бы наша повседневная жизнь, если бы Земля существовала не на окраине галактики Млечный Путь, а около черной дыры, прямо посередине? Ученые и художники студии "Роскосмоса" демонстрируют свое научно-фантастическое видение в этом ролике.
Как выглядела бы наша повседневная жизнь, если бы Земля существовала не на окраине галактики Млечный Путь, а около черной дыры, прямо посередине? Ученые и художники студии "Роскосмоса" демонстрируют свое научно-фантастическое видение в этом ролике.
В сети набирает популярность видео растворения в воде цветных чернил, процесс запечатлен при помощи макросъемки. Смотрите на видео, как краска "поглощает" города и Солнечную систему.
В январе в зоопарке Цинциннати преждевременно родился детеныш бегемота, которого назвали Фионой.
Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.
Девушка, выступая в паре, выполняла номер без страховки. На кадрах видно, как, выполняя перехват, при неудачном движении она выскальзывает из рук партнера.
ДТП со смертельным исходом произошло на участке центральной трассы Псоу-Ингур в районе поселка Бзыбта Гагрского района примерно в 18:05 в четверг 4 мая.
Администрация Сухума подготовила ряд мероприятий, приуроченных к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-9145 годов, которые пройдут в столице республики с 6 по 9 мая. Где и что именно будут праздновать сухумчане, смотрите в инфографике от Sputnik Абхазия.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 4 мая прошел концерт гагрского детского хореографического ансамбля "Афыртын", созданного в 2002 году.
Белорусские силовики закончили расследование уголовного дела по нелегальной поставке в Россию калийных удобрений.
Молодые югоосетинские боксеры взяли шесть золотых медалей на турнире в Ессентуках.
Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, только трое из 35 тысяч абитуриентов набрали максимальное количество баллов.
Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.
В Кыргызстане с согласия родственников и по религиозным мотивам прекращен поиск погибших на месте схода оползня. 16 человек не найдены.
Активисты обратились к правительствам стран СНГ с просьбой о введении звания "Город военно-медицинской славы".
Минздрав Грузии предоставит в дар армянским коллегам противовирусное лекарство для лечения больных гепатитом С.
Sputnik узнал как делают знаменитый "Рижский черный бальзам" и водку "Московская".
В Кишиневе сделан еще один шаг к отставке мэра Дорина Киртоакэ – началась подготовка к референдуму.
Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоено международному аэропорту Ташкента.
Литовские транзитеры нефтепродуктов надеются на увеличение грузопотока после преодоления углеводородных разногласий между Москвой и Минском.
Дети из Донецкой и Луганской народных республик проведут летние каникулы в Абхазии.
Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.