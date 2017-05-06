Чешский автогонщик чудом не упал со скалы во время ралли

Что, если бы жизнь образовалась не около Солнца — желтого карлика, а около Арктура — оранжевого гиганта? Что, если бы над Москвой сияло не одно светило, а два?
В сети набирает популярность видео растворения в воде цветных чернил, процесс запечатлен при помощи макросъемки. Смотрите на видео, как краска "поглощает" города и Солнечную систему.
В январе в зоопарке Цинциннати преждевременно родился детеныш бегемота, которого назвали Фионой.
Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.
Богослужение в день памяти великомученика Георгия Победоносца прошло в храме Святого Георгия Победоносца в селе Илор в субботу 6 мая.
Строителям понадобилось 15 дней для завершения строительства первого павильона летнего кафе на набережной столицы Абхазии.
Пресс-конференция ко Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в субботу 6 мая.
Сможет ли Россия отказаться от белорусского молочной продукции, принимая во внимания дефицит молока в РФ в 7 миллионов тонн?
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру на должность премьер-министра республики.
Вторая волна паводка пришла в Петропавловск – вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома.
Возможное вступление Турции и Азербайджана в ЕАЭС может привести Баку и Ереван к диалогу по карабахскому конфликту, считает эксперт.
Планы провести «Бессмертный полк» в Финляндии вызвали недовольство местных жителей, которые назвали акцию «духовной партизанщиной».
В Ошской области Кыргызстана, где ранее земляная масса убила 24 человека, еще один оползень накрыл 30 домов и 35 опор ЛЭП.
Новый законопроект предусматривает и уголовное преследование за использование чужих SIM-карт.
Как павильоны на ВДНХ переделывали из республиканских в отраслевые, над армянской экспозицией возвели саркофаг, а потом переселили в Сибирь.
США посчитали спектакль «Путь домой» не значимым, и решили не пускать к себе Латвийский национальный театр. Но потом передумали.
Торгово-экономические показатели Молдовы начали выравниваться после спада, в том числе из-за увеличения поставок товаров в Россию.
Псевдопрокурор из Узбекистана знакомился с москвичками в соцсетях, после чего имитировал влюбленность и выманивал у них деньги.
Мобилизация двух тысяч военных-резервистов проходит в Литве в рамках крупнейших национальных учений "Удар молнии-2017".
У памятника Неизвестному солдату в Сухуме состоялась генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Вторая волна паводка пришла в Петропавловск – вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома.
Планы провести «Бессмертный полк» в Финляндии вызвали недовольство местных жителей, которые назвали акцию «духовной партизанщиной».