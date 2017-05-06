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Чешский автогонщик чудом не упал со скалы во время ралли

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FIA ERC

В ролике видно, как он едет в машине "Форд Фиеста" по горной дороге на высокой скорости, не вписывается в крутой поворот и боком влетает в ограждение, которое и спасло автомобиль от падения с большой высоты.



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