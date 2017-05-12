Кот прямоходящий: домашнее животное ходит на задних лапах

Велосипедист на нашлемной камере снял, как медведь погнался за его товарищем. На кадрах видно, как хищник, пытаясь догнать человека, срезал путь.
В ролике видно, как он едет в машине "Форд Фиеста" по горной дороге на высокой скорости, не вписывается в крутой поворот и боком влетает в ограждение, которое и спасло автомобиль от падения с большой высоты.
Что, если бы жизнь образовалась не около Солнца — желтого карлика, а около Арктура — оранжевого гиганта? Что, если бы над Москвой сияло не одно светило, а два?
В сети набирает популярность видео растворения в воде цветных чернил, процесс запечатлен при помощи макросъемки. Смотрите на видео, как краска "поглощает" города и Солнечную систему.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
В Абхазии отмечают 100-летие со дня рождения Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в пятницу 12 мая.
Более 150 лет в мире 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. В Сухумской городской клинической больнице представительниц одной из самых гуманных профессий сегодня официально поздравили впервые.
Банковские платежные карты могут работать с перебоями в Беларуси в ночь на 13 мая из-за технологических работ в Банковском процессинговом центре.
Депутаты парламента Южной Осетии примут окончательное решение по кандидатуре премьера на общем заседании в понедельник.
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.
В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".
Сегодня в Азербайджане стартуют IV Игры Исламской солидарности. В Деревне атлетов в Баку прошла церемония встречи спортсменов-участников.
Кыргызстан занял 83-е место в рейтинге 100 государств – держателей крупнейших запасов золота. Россия на 7-ом, Казахстан на 21-м месте.
В подмосковной Балашихе арестован гражданин Таджикистана, агитировавший в соцсетях за "Исламское государство".
Хачатуров станет для ОДКБ локомотивом, считает Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин.
Размещение в Прибалтике ракетных комплексов Patriot на постоянной основе означает нарушение основополагающего акта Россия-НАТО, считают эксперты.
По оценкам Всемирного банка через 20 лет доступный размер пенсии в Молдове составит всего 14 процентов от уровня заработной платы.
В ближайшее время Узбекистан планирует полностью отказаться от ручного сбора хлопка. Для этого стране требуется 10 тысяч хлопкоуборочных машин.
Литовская армия внесла изменения в меню солдат – на место печени, свеклы и селедки пришли гамбургеры, лазанья и сухие завтраки.
Певица Елка пожелала удачи участникам проекта "Ты супер!", рассказала про диету и поведала, почему нужно волноваться перед выходом на сцену.
Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко не исключает появления в КХЛ второго клуба из Казахстана.
В Эстонию прибыли немецкие танки Leopard-2, которые будут задействованы в учениях НАТО "Весенний шторм-2017".