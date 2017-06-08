18:01 08 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Видеоклуб

Мужчина с гитарой исполнил хит Эннио Морриконе в парикмахерской

Получить короткую ссылку
3 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube

Хит итальянского композитора Эннио Морриконе исполнил мужчина с гитарой в парикмахерской



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выборы в местные самоуправления
    Демарш несогласных

    Депутат Рижской думы Валдис Гаварс подал в ЦИК просьбу отменить результаты выборов на 38 участках в Риге.

  • Саулюс Сквернялис в Сейме, архивное фото
    Атомная угроза

    Кабинет министров Литвы в среду признал строящуюся в Беларуси атомную электростанцию угрозой национальной безопасности.

  • Мигранты
    Судьба гастарбайтера

    В Молдове растет число мигрантов, выезжающих за границу, что наносит обществу демографический вред и обусловливает социально-экономический спад.

  • Посетитель интернет-кафе, архивное фото
    Под присмотром

    Таджикские депутаты предлагают позволить силовикам беспрепятственно получать информацию о лицах, посещающих экстремистские сайты.

  • Центр Кабула
    Кабульский процесс

    Узбекская делегация в ходе встречи «Кабульский процесс» в столице в Афганистане обсудила вопросы безопасности регионе и мире.

  • Минск. Вид сверху
    И ты, Минск?

    Эстонские депутаты отправились в Минск, чтобы обсудить с коллегами вопросы европейской безопасности и «агрессивное» поведение России.

Колумнисты

Репатриация

Лучшее за неделю

Лучшее за месяц

Соцсети

Sputnikabkhazia