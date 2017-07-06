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Смекалистый фермер установил на своем огороде "лицо смерти"

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В Интернете гуляет забавное видео: смекалистый фермер установил на своем огороде пугало, созданное по образу и подобию главного героя фильма-ужаса "Крик" (Scream).

Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.



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