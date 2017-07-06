Смекалистый фермер установил на своем огороде "лицо смерти"

Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.
Чёрная рваная накидка, развивающаяся на ветру, и "лицо смерти" — что еще нужно для вселения ужаса в непрошеных гостей. Не только пернатых можно отпугнуть таким способом, но и нежелательных соседей. Особенно ночью. В общем, Scream стал Pugalo.
В сети набирает популярность видео, на котором велосипедист устроил гонку с сурком на горной тропе.
На видео видно, как чайка успела вывернуться, чтобы избежать столкновения с дроном.
Клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении бригады врачей, которые смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций прямо во время сложной хирургической операции.
Врачи городской больницы №1 города Астаны были шокированы, обнаружив, что причиной отека бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Балтабая Казиева стала фашистская пуля. Ранение в ногу фронтовик получил в 1944 году. Уникальный случай врачи запечатлели на камеру
О том, как развиваются отношения между Абхазией и Южной Осетией, в каких направлениях странам нужно сотрудничать в первую очередь, как менялась Абхазия после войны, и чем гордится министр внешнеполитического ведомства, рассказал на радио Sputnik Абхазия министр МИД РЮО Дмитрий Медоев.
Министр культуры республики Абхазия обсудила круг вопросов с главой Минкультуры Южной Осетии в четверг 6 июня.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба вечером 6 июля состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии имени Бориса Галаева "Симд".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились о газификации республики.
В Азербайджане люди, долгие годы не имевшие возможности получить образование, пойдут в школу.
Армения подвела итоги двух лет членства в ЕАЭС - экспорт из Армении увеличился, а цены на импортируемые товары снизились.
В Астане завершился пятый раунд сирийских переговоров. Корреспонденты Sputnik в кулуарах проследили за тем, как менялись настроения и ожидания.
Региональный проект Digital CASA – трансграничная телекоммуникационная сеть – свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб.
Пресс-секретарь президента Беларуси подтвердила подлинность ставшего скандальным селфи блогера Виктории с президентом Лукашенко.
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс узрел в идее всенародных выборов президента страны русский след.
Литва не слишком огорчена из-за того, что предложенная ею резолюция по БелАЭС была отклонена на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Госдума России намерена призвать власти Молдовы и Украины отказаться от любых форм давления на Приднестровье.
Почему популярны религиозные сайты знакомств и кого ищут в интернете представители разных религий.
В школах Узбекистана с начала нового учебного года появится ставка «лидера молодежи» - соответствующий указ подписал президент.
В Таллине пройдет неофициальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС, на которой обсудят вопросы безопасности и миграции.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава «Газпрома» Алексей Миллер договорились о газификации республики.
В Азербайджане люди, долгие годы не имевшие возможности получить образование, пойдут в школу.
Армения подвела итоги двух лет членства в ЕАЭС - экспорт из Армении увеличился, а цены на импортируемые товары снизились.