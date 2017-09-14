Робот-дирижер дебютировал в итальянской опере

Более миллиона человек уже пострадали от урагана "Ирма" в странах карибского бассейна. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров. На видео японец исполняет Despacito и популярную песню британского певца Эда Ширана Shape Of You, поочередно нажимая на кнопки двух калькуляторов AR7778.
Максимальная концентрация и самообладание понадобились умельцу, чтобы без клея из монет собрать копию Колизея.
Известный танцор из Кыргызстана Атай Омурзаков и его группа "Адем" показали необычный номер на праздновании национального дня Кыргызстана на ЭКСПО в Астане.
Новая система "Яндекса" переводит с английского на русский язык. Но вскоре компания начнет добавлять другие языковые пары и в течение нескольких месяцев реализуем поддержку большинства самых популярных языков, рассказали в пресс-службе компании.
В пятницу Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Азорского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Помимо сборника стихотворений "Навсегда", Владимир Зантария презентовал книги, вышедшие за последние несколько лет.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил российского премьера Дмитрия Медведева с днем рождения и рассказал об уважении республики к нему.
В Баку подписан новый контракт о долевом разделе добычи с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли сроком до 2050 года.
На территории Армении в формате ОДКБ пройдет цикл военных учений «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что деньги, потраченные на организацию ЭКСПО, уже вернулись за счет побывавших на выставке туристов.
Сборная Кыргызстана улучшила свои показатели в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сразу на шесть позиций и заняла 122 место.
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды Белгидромета и призвал учиться у армейских метеорологов.
Две парламентские фракции намерены поддержать инициативу президента о предоставлении латвийского гражданства детям неграждан.
В Литве арестовали россиянина, который, будучи пьяным и без документов, переплыл пограничную реку и оказался на территории прибалтийской республики.
Бывший молдавский премьер Владимир Филат, осужденный на девять лет тюрьмы, может выйти на свободу раньше срока или даже быть оправдан.
Ксения Собчак в ходе рэп-баттла назвала Ивана Урганта «бомжом из Таджикистана», чем возмутила пользователей социальных сетей.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился усилить работу по решению проблем соотечественников, проживающих за рубежом.
Эстония закупила в России колеса для своих поездов, изготовленных в Европе, оригинальные оказались не подходящими для климата балтийской страны.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил российского премьера Дмитрия Медведева с днем рождения и рассказал об уважении республики к нему.
В Баку подписан новый контракт о долевом разделе добычи с блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли сроком до 2050 года.
На территории Армении в формате ОДКБ пройдет цикл военных учений «Взаимодействие» при участии Коллективных сил оперативного реагирования.