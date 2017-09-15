Как сделать самолет из бутылки

Немного терпения, картона и пластиковые бутылки - все, что нужно для создания самолета. Смотрим и учимся.
Более миллиона человек уже пострадали от урагана "Ирма" в странах карибского бассейна. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров. На видео японец исполняет Despacito и популярную песню британского певца Эда Ширана Shape Of You, поочередно нажимая на кнопки двух калькуляторов AR7778.
Максимальная концентрация и самообладание понадобились умельцу, чтобы без клея из монет собрать копию Колизея.
Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в пятницу 15 сентября.
Пресс-конференция, анонсирующая мероприятия, запланированные в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 сентября.
Заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором было принято решение о выделении двенадцати семьям жилья в Сухуме, состоялось в пятницу 15 сентября.
Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.
В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.
Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.
Результатом переговоров по Сирии в Астане может стать запуск четвертой зоны деэскалации конфликта в сирийском Идлибе.
Чем занимались кандидаты в президенты Кыргызстана до того, как решили побороться за главный политический пост страны?
Главная интрига второго дня совместных белорусско-российских учений – на каких полигонах будут следить за их ходом Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Латвийский сейм поддержал ужесточение наказания за нарушения в сфере государственного языка и циничное использование русской речи.
Военное ведомство Литвы сочло книги трех российских авторов фальсификацией истории страны и ограничило их попадание в библиотеки.
ООН отложила рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи организации пункта о выводе иностранных войск из Приднестровья.
Российские педагоги, приехавшие в Таджикистан в рамках программы сотрудничества, рассказали, как они хотят изменить систему обучения.
Бойцы горного мотострелкового соединения из России примут участие в совместных российско-узбекских учениях на полигоне Фориш в Узбекистане.
Палата национальных меньшинств Эстонии после десяти лет работы подводит промежуточные итоги, которые не радуют
Государственная граница Южной Осетии с Грузией будет закрыта с 19-го по 22-е сентября, сообщает Комитет госбезопасности республики.
В Азербайджане спецслужбы изъяли более трех тысяч экземпляров книг, являющихся запрещенной к продаже религиозной литературой.
Правящая партия Армении выступает против создания комиссии по выходу из ЕАЭС и заявляет, что сама может легко посчитать выгоду от членства в союзе.