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Как сделать самолет из бутылки

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© Фото: Screenshot: DDelectroTech.com

Немного терпения, картона и пластиковые бутылки - все, что нужно для создания самолета. Смотрим и учимся.




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