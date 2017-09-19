Для любителей экзотики холодное лакомство, рулетики из мороженого с кусочками измельченных фруктов и ягод, станет любимым десертом в знойную жару.
Немного терпения, картона и пластиковые бутылки - все, что нужно для создания самолета. Смотрим и учимся.
Более миллиона человек уже пострадали от урагана "Ирма" в странах карибского бассейна. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров. На видео японец исполняет Despacito и популярную песню британского певца Эда Ширана Shape Of You, поочередно нажимая на кнопки двух калькуляторов AR7778.
19 сентября в Гале состоялась 49-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Обсуждались вопросы, связанные с фактами незаконного пересечения государственной границы.
В среду на Черноморском побережье Абхазии сохранится вынос тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Поставки десятого поколения смартфона iPhone в Россию начнутся 3 ноября.
Более трех месяцев новорожденных выписывают из Цхинвальского роддома без прививок, на прогулку родителям советуют надевать на детей марлевые маски.
Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 может пройти на Олимпийском стадионе в Баку: его конкурент – арена в Мадриде – не соответствует требованиям UEFA.
Обязательное изучение русского введено в школах Армении в 1998 году, нынешний шум по этому поводу политизирован, заявил министр образования республики.
За посещение сакральных мест Казахстана граждан страны планируют награждать виртуальными медалями трех степеней.
"Кыргызтелеком" поможет повысить качество Интернета в Таджикистане, где растет потребность в международном сетевом трафике и улучшении услуг.
Восемьдесят километров без подзарядки: о характеристиках и перспективах новейшей разработки белорусского машиностроения – в материале Sputnik.
Наводнение в Латгалии помешало фермерам собрать урожай зерновых и бобовых: в общей сложности местные крестьяне могут недосчитаться 50 миллионов евро.
Руководство Литвы официально признало, что качество идентичных продуктов на полках Западной и Восточной Европы существенно отличается.
Президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонил кандидатуру на пост министра обороны и официально уведомил об этом правительство.
Суд Таджикистана приговорил экс-сотрудника антикоррупционного ведомства к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взяточничество.
Коммерческим банкам Узбекистана в условиях валютной либерализации рекомендовано проводить стресс-тестирование ликвидности раз в квартал.
Парламент Эстонии обеспокоен быстрым ростом цен на продовольствие: из-за подорожания выигрывают не производители продуктов питания, а торговля.
Более трех месяцев новорожденных выписывают из Цхинвальского роддома без прививок, на прогулку родителям советуют надевать на детей марлевые маски.
Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 может пройти на Олимпийском стадионе в Баку: его конкурент – арена в Мадриде – не соответствует требованиям UEFA.
Обязательное изучение русского введено в школах Армении в 1998 году, нынешний шум по этому поводу политизирован, заявил министр образования республики.