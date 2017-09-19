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Рулетики из мороженого

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© Rolling Desserts Inc.

Для любителей экзотики холодное лакомство, рулетики из мороженого с кусочками измельченных фруктов и ягод, станет любимым десертом в знойную жару.




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    Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 может пройти на Олимпийском стадионе в Баку: его конкурент – арена в Мадриде – не соответствует требованиям UEFA.

  • Левон Мкртчян принял участие в августовской конференции в Аштараке
    Русский как обязательный

    Обязательное изучение русского введено в школах Армении в 1998 году, нынешний шум по этому поводу политизирован, заявил министр образования республики.

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