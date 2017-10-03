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Правда, что молоко не скиснет, если в него бросить лягушку?

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Страница "Живая Планета" в сети ВКонтакте

Наши предки считали, что молоко не скиснет, если бросить в него лягушку. Так это или нет выяснил телеканал Живая Планета.




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