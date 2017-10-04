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Автомобиль сварился в бурлящей воде в Петропавловске

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© YouTube/SKOPETRO

На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль




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