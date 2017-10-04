Автомобиль сварился в бурлящей воде в Петропавловске

На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль
Наши предки считали, что молоко не скиснет, если бросить в него лягушку. Так это или нет выяснил телеканал Живая Планета.
Майкл Уинслоу заменил весь коллектив Led Zeppelin, спев песню "Whole Lotta Love" и пробитбоксив гитарное соло.
Паранойей заразился знаменитый голливудский актер Морган Фримен, который тоже вступил в мнимую войну с российскими хакерами.
Для любителей экзотики холодное лакомство, рулетики из мороженого с кусочками измельченных фруктов и ягод, станет любимым десертом в знойную жару.
Рабочая встреча министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева с полномочным представителем республики Абхазия в Приднестровье Александром Ватаман состоялась 4 октября в министерстве иностранных дел ПМР.
В четверг ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Ровно год назад, 4 октября 2017 года, Даур Кове был назначен на должность министра иностранных дел Республики Абхазия.
Новые правила распределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь стоили Северной Осетии 1,5 миллиарда рублей.
МЧС Азербайджана эвакуировало граждан России, которые пытались пересечь горную местность на внедорожниках, но застряли из-за ливня.
Армения не видит альтернативы Организации Договора о коллективной безопасности, заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.
В третьем угольном бассейне СССР – Казахстане – жители частного сектора остались без угля, который невозможно купить ни за какие деньги.
Глава ФСБ России Александр Бортников поблагодарил спецслужбы Кыргызстана за помощь в предотвращении террористических актов.
В Минске начинается суд над хакером - гражданином России, от действий которого пострадали сотни жителей Беларуси.
Социальные сети взбудоражило появление на прилавках немецких супермаркетов пельменей "Путинские", произведенных в Латвии.
Для участия в военно-обучающей операции на Украину отправилась группа литовских военных инструкторов из Драгунского батальона в Клайпеде.
Российские эксперты рассказали о том, почему переход миротворческих сил в Приднестровье в международную гражданскую миссию преждевременно.
Представители Таджикистана завоевали три медали на континентальном первенстве по шахматам в Кыргызстане, одна из них – золотая.
Узбекистан в будущем полностью откажется от экспорта хлопка, считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Западные СМИ прочат бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса в переговорщики по каталонскому кризису.
Новые правила распределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь стоили Северной Осетии 1,5 миллиарда рублей.
МЧС Азербайджана эвакуировало граждан России, которые пытались пересечь горную местность на внедорожниках, но застряли из-за ливня.
Армения не видит альтернативы Организации Договора о коллективной безопасности, заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.