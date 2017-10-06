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Белочки заворожили дельфинов в океанариуме

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© YouTube/Attractions Magazine

Несколько дельфинов из океанариума Sea World во Флориде с интересом наблюдали за белками, которые бегали возле аквариума. Видео сняла сотрудница океанариума Эми Шумахер (Amy Schumacher), умилительное видео набрало уже почти полтора миллиона просмотров.




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