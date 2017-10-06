Белочки заворожили дельфинов в океанариуме

Несколько дельфинов из океанариума Sea World во Флориде с интересом наблюдали за белками, которые бегали возле аквариума. Видео сняла сотрудница океанариума Эми Шумахер (Amy Schumacher), умилительное видео набрало уже почти полтора миллиона просмотров.
На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль
Наши предки считали, что молоко не скиснет, если бросить в него лягушку. Так это или нет выяснил телеканал Живая Планета.
Майкл Уинслоу заменил весь коллектив Led Zeppelin, спев песню "Whole Lotta Love" и пробитбоксив гитарное соло.
Паранойей заразился знаменитый голливудский актер Морган Фримен, который тоже вступил в мнимую войну с российскими хакерами.
Пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия, состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.
Посольство РФ считает, что мандат миротворческой миссии ООН должен быть ограничен охраной наблюдателей ОБСЕ на Юго-Востоке Украины, и призывает Украину не игнорировать попытки установить мир.
Пресс-конференция посвященная итогам Чемпионата Абхазии по футболу и подготовке к мероприятиям в память футболиста Виталия Дараселия состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу 6 октября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел прием граждан республики, которые ранее обратились к нему с самыми разными вопросами.
Совещание Европейской региональной экспертной группы Международной организации гражданской авиации проходит в эти дни в Баку.
Всю ответственность за разгромное поражение сборной Армении по футболу от команды Польши взял на себя Генрих Мхитарян.
Автобусом, столкнувшимся с поездом во Владимирской области России, управляли два водителя из Казахстана. Один из них погиб.
Кыргызстан и Узбекистан впервые начнут сотрудничество в военной сфере - об этом договорились президенты двух стран по итогам встречи в Ташкенте.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуры комплект столового белья изо льна с вышивкой.
Пять человек погибли в результате взрыва в латвийском городе Саулкрасты – по предварительным данным взорвался отопительный котел.
Беларусь до конца этого года инициирует проведение еще одного раунда переговоров с Литвой по строительству БелАЭС в Островце.
Приднестровье не намерено обсуждать тему пересмотра формата существующей миротворческой миссии на Днестре и вывода российских миротворцев.
Россия и Таджикистан подписали протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении ряда товаров.
Следственный комитет России уточнил число погибших в катастрофе во Владимирской области – трагедия унесла 16 жизней. Посольство Узбекистана выясняет подробности.
Эстония призывает навести порядок в отношениях с Интерполом – ее беспокоит практика использования организации для розыска и мести политическим оппонентам.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел прием граждан республики, которые ранее обратились к нему с самыми разными вопросами.
Совещание Европейской региональной экспертной группы Международной организации гражданской авиации проходит в эти дни в Баку.
Всю ответственность за разгромное поражение сборной Армении по футболу от команды Польши взял на себя Генрих Мхитарян.