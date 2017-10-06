Смешная Джулия Робертс: все роли актрисы за 9 минут

Обладательница "Оскара" известна своим отличным чувством юмора: звезда породирует сама себя, еле сдерживаясь от смеха
Несколько дельфинов из океанариума Sea World во Флориде с интересом наблюдали за белками, которые бегали возле аквариума. Видео сняла сотрудница океанариума Эми Шумахер (Amy Schumacher), умилительное видео набрало уже почти полтора миллиона просмотров.
На одной из центральных улиц Петропавловска провалился асфальт, вместе с дорожным полотном под землю ушел легковой автомобиль
Наши предки считали, что молоко не скиснет, если бросить в него лягушку. Так это или нет выяснил телеканал Живая Планета.
Майкл Уинслоу заменил весь коллектив Led Zeppelin, спев песню "Whole Lotta Love" и пробитбоксив гитарное соло.
Радио Sputnik Абхазия предлагает слушателям новую программу "Коӷониаԥҳа лымҩаду" ("Улица Когония" – ред.). Премьерный эфир состоится в субботу 7 октября в 18:00.
Памятные и праздничные мероприятия прошли в Гагре в День освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
По сообщению отдела Гидрометеорологии в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием активного выноса тепла с юго-запада.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.
Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".
Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.
В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.
Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.
Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.
В ходе обысков в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, задержаны три предпринимателя и вице-министр.
В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.
Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.
Президент для Эстонии является непозволительной роскошью, считает ветеран эстонской политики писатель Владимир Илляшевич.
Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.
Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.
Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.