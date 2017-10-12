Как общаются голосовые помощники Алиса

Компания "Яндекс" запустила голосового помощника Алиса. На видео разговор двух "Алис" между собой. Говорят, что Алиса владеет даже нецензурной лексикой.
Организация Global Goals и певица Бейонсе выпустили ролик, целью которого стало привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются во всем мире многие девочки.
В Австралии пара дерущихся кенгуру так увлеклась процессом выяснения отношений, что не заметила, как оказалась на проезжей части дороги.
Обладательница "Оскара" известна своим отличным чувством юмора: звезда породирует сама себя, еле сдерживаясь от смеха
Несколько дельфинов из океанариума Sea World во Флориде с интересом наблюдали за белками, которые бегали возле аквариума. Видео сняла сотрудница океанариума Эми Шумахер (Amy Schumacher), умилительное видео набрало уже почти полтора миллиона просмотров.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении нового министра внутренних дел Абхазии.
Легендарный игрок, воспитанник абхазского футбола, первый вице-президент РФС Никита Симонян отмечает 12 октября 91-й день рождения.
Выставка "Золотая осень" — главный аграрный форум России, на котором более 18 лет свою сельхозпродукцию представляют десятки стран.
Южная Осетия указала на встрече в Женеве на провокационный характер грузинских митингов и поездок иностранных политических деятелей на линию госграницы.
Передача Анкаре технологии производства ЗРК С-400 не обсуждается – глава МИД Турции, делая заявления о совместном производстве, чего-то не понимает, считают эксперты.
Армения и Россия готовятся подписать новый оборонный кредит на 100 миллионов долларов сроком погашения 15 лет под 3% годовых.
Депутат сената парламента Талгат Мусабаев предложил создать отдельный госорган по надзору за безопасностью полетов и расследованию авиапроисшествий.
На кыргызско-казахской границе по-прежнему большой автомобильный затор – МЧС Кыргызстана разбило палатки и организовало бесплатное питание.
Размещенный российским спортивным комментатором Василием Уткиным пост в Твиттере относительно игры сборной Беларуси по футболу, вызвал ажиотаж в сети.
Правительство Латвии собирается развивать вооруженные силы, проводить патриотическое воспитание молодежи и тратить на оборону по 600 миллионов евро.
Логотип "Аэрофлота" с серпом и молотом, появившийся на рекламных баннерах в Вильнюсе, посчитали нарушением закона, запрещающего использование советской символики.
Объемы мяса в Молдове не покрывают нужды местных изготовителей – они просят государство временно приоткрыть шлюзы для импорта.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал, чем займется его страна во время своего председательства в СНГ.
Таджикистан предлагает Узбекистану осваивать рынки третьих стран под единым брендом.
За год количество нелегальных гастарбайтеров в Эстонии выросло втрое, в основном это выходцы из Украины и Беларуси.
Южная Осетия указала на встрече в Женеве на провокационный характер грузинских митингов и поездок иностранных политических деятелей на линию госграницы.
Передача Анкаре технологии производства ЗРК С-400 не обсуждается – глава МИД Турции, делая заявления о совместном производстве, чего-то не понимает, считают эксперты.
Армения и Россия готовятся подписать новый оборонный кредит на 100 миллионов долларов сроком погашения 15 лет под 3% годовых.