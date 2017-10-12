Как общаются голосовые помощники Алиса

Несколько дельфинов из океанариума Sea World во Флориде с интересом наблюдали за белками, которые бегали возле аквариума. Видео сняла сотрудница океанариума Эми Шумахер (Amy Schumacher), умилительное видео набрало уже почти полтора миллиона просмотров.