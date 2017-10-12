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Как общаются голосовые помощники Алиса

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© YouTube / Леонид Леонидов

Компания "Яндекс" запустила голосового помощника Алиса. На видео разговор двух "Алис" между собой. Говорят, что Алиса владеет даже нецензурной лексикой.




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