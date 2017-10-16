Сыграть в тетрис там, где не ожидал

За рулем нельзя разговаривать по телефону, писать смски, есть и отвлекаться. А вот сыграть в тетрис - пожалуйста. Смотрите в видео, чем порадовали разработчики владельцев автомашин.
Патрон 12 калибра - два шара с тросиком, сделанный своими руками. Смотрите в видео испытание самого опасного патрона.
Участники фестиваля бейсджампинга совершили прыжок с моста высотой 240 метров в ущелье. Смотрите на видео, как экстремалы установили мировой рекорд.
Компания "Яндекс" запустила голосового помощника Алиса. На видео разговор двух "Алис" между собой. Говорят, что Алиса владеет даже нецензурной лексикой.
Организация Global Goals и певица Бейонсе выпустили ролик, целью которого стало привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются во всем мире многие девочки.
В ближайшее время в Европарламенте будет создана группа депутатов, которая займется продвижением международных гуманитарных инициатив Послов доброй воли Абхазии.
На трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 16 октября состоялся забег на 2017 и 4000 метров.
Программисты обнаружили серьезные проблемы в безопасности протокола шифрования Wi-Fi и в ближайшее время готовятся обозначить границы этой проблемы.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.
Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукции пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм.
В США нет демократии и свободы слова, заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с международными наблюдателями за выборами президента Кыргызстана.
Беларусь лидирует в СНГ по производству картофеля, мяса и молока – об этом говорят данные Национального статистического комитета страны.
Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.
Польша-Литва: дружба, которой не суждено состояться – в противостоянии Варшавы и Брюсселя Вильнюс займет сторону европейских начальников.
Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше, чем ожидалось: праздник посетили около 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин помог таджикскому волонтеру попасть на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Узбекские гребцы на чемпионате Азии в Сингапуре завоевали три золота и бронзу и получили лицензию на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Явка в 53,3% на местных выборах Эстонии — сигнал тревоги политикам: активность избирателей в стране - самая низкая за последнее десятилетие.
Во Владикавказе невесту украли прямо из гипермаркета: укутанную в шаль красавицу вывели на улицу и увезли на машине в неизвестном направлении.
Главы Азербайджана и Армении провели встречу в Женеве, в которой также приняли участие сопредседатели Минской группы и спецпредставитель главы ОБСЕ.
В центре российской столицы совершено убийство: на Новослободской улице застрелен бизнесмен, предположительно, уроженец Армении.