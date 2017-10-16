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Сыграть в тетрис там, где не ожидал

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© YouTube/Top Video Channel

За рулем нельзя разговаривать по телефону, писать смски, есть и отвлекаться. А вот сыграть в тетрис - пожалуйста. Смотрите в видео, чем порадовали разработчики владельцев автомашин.




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