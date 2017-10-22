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Испытание летающего автомобиля "Калашников"

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© Фото: Социальные Новости

Концерн "Калашников" 25 сентября представил прототип пассажирского коптера – транспортного средства, напоминающего летающий гибрид автомобиля и мотоцикла. Испытательный полет, проведен в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Аппарат выполнен по схеме октокоптера, оснащен 16 электромоторами и способен поднять в воздух взрослого человека.




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