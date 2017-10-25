В интернете появилось видео с необычным насекомым

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха. За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров.
Канал DAGO VIDZ в YouTube опубликовал ролик, на котором британский футбольный фанат лезет в драку с маленьким ребенком на руках
Концерн "Калашников" 25 сентября представил прототип пассажирского коптера – транспортного средства, напоминающего летающий гибрид автомобиля и мотоцикла. Испытательный полет, проведен в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Аппарат выполнен по схеме октокоптера, оснащен 16 электромоторами и способен поднять в воздух взрослого человека.
Пользователи сравнили появление "машины-призрака" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее".
За рулем нельзя разговаривать по телефону, писать смски, есть и отвлекаться. А вот сыграть в тетрис - пожалуйста. Смотрите в видео, чем порадовали разработчики владельцев автомашин.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно треть населения в возрасте от 18-65 лет мучает мигрень.
Пресс-конференция, посвященная итогам первых гастролей Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву с 20 по 22 октября, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 октября.
Если ваш компьютер неожиданно стал медленнее работать, возможно, он помогает кому-то добывать криптовалюту
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.
Россия обвиняет Казахстан в реэкспорте сахара-сырца из третьих стран. Астана обвинения не отрицает, но имеет на этот счет собственное мнение.
Главы правительств Кыргызстана и Казахстана поручили министерствам доработать "дорожную карту", призванную разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию.
Целый арсенал снарядов и мин времен Великой Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе Беларуси.
Противники скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" обвинили латышей в убийстве последнего российского императора.
Литовская общественность призвала узаконить голосование в интернете, чтобы даже уехавшие из страны граждане смогли высказать свое мнение.
Мэрия Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе акций протеста, на центральной площади города.
Из Поволжья в Таджикистан переброшены подразделения "легкой" мотострелковой бригады для подготовки на незнакомых полигонах.
Исполком СНГ приветствует желание Узбекистана председательствовать в организации в 2020 году, о котором заявил президент Шавкат Мерзиёев.
Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве на побережье Балтийского моря в северной Эстонии, оказалось кокаином.
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.