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В интернете появилось видео с необычным насекомым

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© Фото: Youtube/Wayan Bali

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха. За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров.




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