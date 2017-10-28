Видео схватки аллигатора и ягуара

Камера запечатлела, как ягуар напал на аллигатора, вцепился в него и стал вытаскивать на берег.
Кайманы — представитель семейства аллигаторовых длиной не более двух метров. Рептилии распространены в Центральной и Южной Америке.
Опасные хищники сцепились в смертельной схватке в Бразилии. Фотографу удалось заснять этот поединок и выложить в сеть.
Камера запечатлела, как ягуар напал на аллигатора, вцепился в него и стал вытаскивать на берег.
Кайманы — представитель семейства аллигаторовых длиной не более двух метров. Рептилии распространены в Центральной и Южной Америке.
Канал DAGO VIDZ в YouTube опубликовал ролик, на котором британский футбольный фанат лезет в драку с маленьким ребенком на руках
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено похожее на мотылька насекомое с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха. За несколько суток запись набрала почти 40 миллионов просмотров.
Концерн "Калашников" 25 сентября представил прототип пассажирского коптера – транспортного средства, напоминающего летающий гибрид автомобиля и мотоцикла. Испытательный полет, проведен в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Аппарат выполнен по схеме октокоптера, оснащен 16 электромоторами и способен поднять в воздух взрослого человека.
Пользователи сравнили появление "машины-призрака" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее".
27 октября в Сухуме состоялся VIII Абхазо-российский деловой форум. Руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько дал свою оценку ее работе.
При поддержке министерства культуры Абхазии и правительства Москвы в Абхазии с 28 по 29 октября впервые проходит фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой".
Отчетный концерт государственного ансамбля танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия состоялся 27 октября в государственной филармонии имени Раждена Гумба.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.