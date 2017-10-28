Видео схватки аллигатора и ягуара

Опасные хищники сцепились в смертельной схватке в Бразилии. Фотографу удалось заснять этот поединок и выложить в сеть.

Камера запечатлела, как ягуар напал на аллигатора, вцепился в него и стал вытаскивать на берег.

Кайманы — представитель семейства аллигаторовых длиной не более двух метров. Рептилии распространены в Центральной и Южной Америке.



