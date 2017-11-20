Ролик "Война — это дети, лишенные будущего" опубликовали в честь Всемирного дня ребенка

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Проект "Ток" опубликовал в честь Всемирного дня ребенка ролик "Война — это дети, лишенные будущего".

В съемках приняла участие Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.

"Каждый четвертый ребенок в мире живет в зоне военных действий или гуманитарного кризиса. Пока политики "играют в войнушку", дети становятся невольными участниками этой игры", — говорится в аннотации к ролику.

Всемирный день ребенка был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 1954 году. Он направлен на привлечение внимания к вопросу благополучия детей всего мира.