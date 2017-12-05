I Love you по-собачьи: Сибирский хаски поет о любви

Любовь - чувство, которому покоряются не только люди, но и животные. Не все могут о любви красиво говорить, и лишь немногие могут о ней петь. Эта собака породы Сибирский хаски делает это весьма воодушевленно и убедительно.
Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября
Календарь Pirell на 2018 год "all black cast" посвящен первому изданию Льюиса Кэррола "Алисы в стране чудес" с иллюстрациями Джона Тенниела.
В Сети появилось видео, на котором оса после короткой схватки расчленяет рабочую пчелу. Ролик опубликован на интернет-форуме Reddit.
Абхазская оперная певица, заслуженная артистка России и народная артистка Абхазии Алиса Гицба отмечает свой день рождения 5 декабря. Sputnik сделал подборку самых ярких ее выступлений.
Вирус нодулярного дерматита, которому подвержен крупный рогатый скот, проник в Абхазию из Зугдидского района Грузии и распространяется по Абхазии с июня 2017 года.
Президент Турции назвал тему Иерусалима "красной линией для мусульман", и в случае признания его столицей Израиля пригрозил созвать в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, на котором приведет в движение весь исламский мир.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.
Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.
В Алматы хотят опробовать проект, который предусматривает отмену обязательного ношения с собой всех водительских документов.
Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов, подозреваемый в двоеженстве, назвал провокацией призывы выйти на митинг в его поддержку.
Укротители тигров братья Запашные рассказали Sputnik, как играли в хоккей с Александром Лукашенко, и чем их удивил белорусский лидер.
Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.
В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.
Россияне включили Молдову в список лидеров среди стран СНГ по критерию соблюдения прав русскоязычного населения - такие данные показал опрос ВЦИОМ.
В Душанбе открылись курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы из отдалённых регионов республики.
В Узбекистане к середине 2018 года планируется запустить уникальный в СНГ завод по выпуску индустриальных аккумуляторов на южнокорейском оборудовании.
Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.
Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.