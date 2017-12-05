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I Love you по-собачьи: Сибирский хаски поет о любви

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© Pekea Pruha

Любовь - чувство, которому покоряются не только люди, но и животные. Не все могут о любви красиво говорить, и лишь немногие могут о ней петь. Эта собака породы Сибирский хаски делает это весьма воодушевленно и убедительно.




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