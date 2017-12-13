Забавные кадры: как чешутся животные

Что делать, если вдруг чешется спина. У людей все просто, а вот как поступают животные, когда у них что-то чешется. Посмотрите как это делают животные, и получите массу позитивных эмоций.
Любовь - чувство, которому покоряются не только люди, но и животные. Не все могут о любви красиво говорить, и лишь немногие могут о ней петь. Эта собака породы Сибирский хаски делает это весьма воодушевленно и убедительно.
Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября
Календарь Pirell на 2018 год "all black cast" посвящен первому изданию Льюиса Кэррола "Алисы в стране чудес" с иллюстрациями Джона Тенниела.
Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации подвел итоги работы за 2017 год в пресс-центре Sputnik Абхазия.
В ходе реставрационных работ загорелись строительные леса на главном павильоне ВДНХ во вторник 12 декабря.
Министерство культуры Абхазии объявило конкурс лучших работ изобразительного искусства 2017 года. Около 50 художников, творящих в разных направлениях, представили на суд профессионалов свои композиции.
Во Владикавказе мошенники, представляясь работниками Управления миграционной службы, предлагали содействие в получении российского гражданства за 300 тысяч рублей.
Гран-при Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов, став самой зрелищной гонкой "Формулы-1" 2017 года.
Двое скрывающихся в Армении граждан Грузии заявляют, что за стрельбу на Майдане им обещали по пять тысяч долларов.
Спикер нижней палаты казахстанского парламента, говоря о забастовке карагандинских шахтеров, призвал не поддаваться эмоциям и ждать результата диалога.
Депутаты кыргызского парламента предлагают запретить использование смартфонов учениками во всех общеобразовательных учреждениях.
Искусственная кожа, беспилотники и подводный робот – на съезде белорусских ученых открыта выставка достижений техники.
Мэру Риги Нилу Ушакову удалось избежать штрафа от Центра государственного языка за выступление по-русски на конгрессе партии "Согласие".
Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсонн предложила послу России Александру Удальцову решать вопрос советских захоронений с властями на местах.
Находящийся под следствием и под судебным контролем бывший мэр Кишинева добился разрешения выехать заграницу.
Глава движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов депортирован из России и в данный момент находится в Кулябе.
В Узбекистане установят обязательное резервирование предприятиями до 10% рабочих мест для лиц, испытывающих затруднения в поиске работы, в том числе инвалидов.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, на саммите по проблемам изменения климата, не упустил возможности сделать селфи с Арнольдом Шварценеггером и Биллом Гейтсом.
Во Владикавказе мошенники, представляясь работниками Управления миграционной службы, предлагали содействие в получении российского гражданства за 300 тысяч рублей.
Гран-при Азербайджана вышел на первое место по количеству обгонов, став самой зрелищной гонкой "Формулы-1" 2017 года.
Двое скрывающихся в Армении граждан Грузии заявляют, что за стрельбу на Майдане им обещали по пять тысяч долларов.