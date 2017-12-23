Санта на верблюде раздает подарки и елки в Восточном Иерусалиме

Палестинский христианин Исса Кассисси уже несколько лет выступает в роли Санты в Священном Городе.
В Китае приготовили лапшу более 3000 метров в длину, чем установили новый мировой рекорд.
Что делать, если вдруг чешется спина. У людей все просто, а вот как поступают животные, когда у них что-то чешется. Посмотрите как это делают животные, и получите массу позитивных эмоций.
Любовь - чувство, которому покоряются не только люди, но и животные. Не все могут о любви красиво говорить, и лишь немногие могут о ней петь. Эта собака породы Сибирский хаски делает это весьма воодушевленно и убедительно.
Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.
Трансляция финала международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в финале проекта в субботу 23 декабря и по итогам конкурса заняла восьмое место.
Ежегодный зимний "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря. О том, какие красочные поделки представили хендмейдеры со всей республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
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В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.
Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.
Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.
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Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.