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Санта на верблюде раздает подарки и елки в Восточном Иерусалиме

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Палестинский христианин Исса Кассисси уже несколько лет выступает в роли Санты в Священном Городе.




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