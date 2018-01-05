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НАТО утвердило официальный гимн

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© YouTube / EuropaCandidus

Североатлантический Альянс впервые в истории утвердил официальный гимн. В коротком ролике можно услышать мелодию.

Автором гимна стал дирижер военного оркестра Люксембурга Андре Рейхлинг, передает Sputnik Беларусь.

Композиция создавалась для 40-й годовщины Альянса в 1989-м, а первые попытки написать гимн были еще в 1950-х, к десятилетию организации.

Ранее эту музыку исполняли на многих мероприятиях НАТО, в частности и на самой последней встрече глав государств-членов Альянса весной 2017 года.

Гимн не содержит слов и, по информации пресс-службы НАТО, исполняется на 20 инструментах, в числе которых флейта, гобой, кларнеты, саксофоны, трубы, тромбоны и другие.




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