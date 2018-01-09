01:20 10 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Видеоклуб

Невезуха: белочке не удалось убежать на волю

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© youtube / ViralHog

В США семья хотела выпустить на волю белочку, которую члены семьи выходили, но тщетно.

На канале ViralHog вышло видео, на котором снято, как мужчина сажает белку на дерево, чтобы она убежала на волю. Зверек долго не мог решиться, как вдруг рыжий кот бросился на него и схватил.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма Путь Лидера. В эпицентре мира
    "Путь лидера"

    Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.

  • Сотрудники МЧС уносят тело погибшего. Архивное фото
    Печальная находка

    В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.

  • Музей в Освенциме
    Неуместный перформанс

    В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.

  • Библиотека в санатории Янтарный берег
    Что читаете?

    Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.

  • Батальон НАТО, архивное фото
    Французское подкрепление

    Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.

  • Обыски
    Новые обыски

    В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.

Колумнисты

Репатриация

Лучшее за неделю

Лучшее за месяц

Соцсети

Sputnikabkhazia