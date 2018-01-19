22:53 19 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видеоклуб

Американский фермер удивил всех кадрами "огнедышащего" альпака

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Screenshot: Caters Clips

Житель штата Айова Арон Шульц, управляющий фермой по разведению альпак, снял на видео, как одно из животных по кличке Корица "дышит огнем".

Хозяин альпака пояснил, что это оптическая иллюзия, вызванная морозным воздухом. В момент съемки температура опустилась до минус семи градусов по Цельсию, а дыхание животного подсвечивается первыми лучами солнца и создает эффект "огненного дыхания".




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимняя Олимпиада, архивное фото
    В копеечку

    В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.

  • Бот ОАО Северэлектро в мессенджере Тelegram на экране телефона
    Я буду жаловаться!

    Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

  • Вячеслав Ионицэ
    Результат отрицательный

    Заработав на экспорте товаров и рабочей силы 54 миллиарда долларов, Молдова оказалась должна донорам более 6 миллиардов.

  • Мужчина закрывает портфель, архивное фото
    Оценка "неудовлетворительно"

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
    Заживем!

    Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.

  • Видеомост НАТО в Европе
    Не доводи до предела

    Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.

Колумнисты

Репатриация

Лучшее за неделю

Лучшее за месяц

Соцсети

Sputnikabkhazia