Американский фермер удивил всех кадрами "огнедышащего" альпака

Хозяин альпака пояснил, что это оптическая иллюзия, вызванная морозным воздухом. В момент съемки температура опустилась до минус семи градусов по Цельсию, а дыхание животного подсвечивается первыми лучами солнца и создает эффект "огненного дыхания".
Житель штата Айова Арон Шульц, управляющий фермой по разведению альпак, снял на видео, как одно из животных по кличке Корица "дышит огнем".
Хозяин альпака пояснил, что это оптическая иллюзия, вызванная морозным воздухом. В момент съемки температура опустилась до минус семи градусов по Цельсию, а дыхание животного подсвечивается первыми лучами солнца и создает эффект "огненного дыхания".
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