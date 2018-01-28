Хитрый прием: как львицы используют львов в качестве приманки

В Сети появилась схватка буйвола и львицы, в которой львица использовала льва в качестве приманки, чтобы отвлечь стадо буйволов.

Хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве. В это же время к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".