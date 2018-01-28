Хитрый прием: как львицы используют львов в качестве приманки

Хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве. В это же время к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".
В Сети появилась схватка буйвола и львицы, в которой львица использовала льва в качестве приманки, чтобы отвлечь стадо буйволов.
Хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве. В это же время к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".
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В США семья хотела выпустить на волю белочку, которую члены семьи выходили, но тщетно.
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В новом проекте Sputnik Абхазия "Перевод на абхазский" своими впечатлениями от пребывания в Абхазии поделился организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
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В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
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Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
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В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.