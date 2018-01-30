Чистюля: грызун самозабвенно принимает душ в раковине

Житель перуанского города Уараса Хосе Корреаном смог снять на камеру момент, как крыса мылилась в раковине на кухне, терла подмышки, живот и голову, стоя на задних лапках. Видео вызвало множество споров по поводу подлинности.
В Сети появилась схватка буйвола и львицы, в которой львица использовала льва в качестве приманки, чтобы отвлечь стадо буйволов.
Житель штата Айова Арон Шульц, управляющий фермой по разведению альпак, снял на видео, как одно из животных по кличке Корица "дышит огнем".
В США семья хотела выпустить на волю белочку, которую члены семьи выходили, но тщетно.
Впервые в истории НАТО появился официальный гимн.
Пресс-конференция с подключением площадок в Москве, Минске и Ереване, посвященная старту второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", состоялась в среду 31 января.
Прием заявок на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, продлится до 28 февраля 2018 года.
Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности соединения, отрабатывают порядок обороны морского побережья.
Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.
Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?
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Законодатели Кыргызстана вызвали "на ковер" премьер-министра и даже потребовали его отставки — чего еще хотят депутаты после аварии на ТЭЦ Бишкека?
Более чем в 200 населенных пунктах Беларуси были зарегистрированы проблемы с электроснабжением – Sputnik выяснил причины блэкаута.
Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.
Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?
В Молдове зафиксирован скачок цен на некоторые виды хлебобулочных изделий – Sputnik обратился к производителям за разъяснениями.
В Таджикистане трагически погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов – МВД уже установило подозреваемого в смертельном ДТП.
Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.
В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.
Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.
Дорожная полиция Азербайджана объявила "охоту" на старые советские автомобили марок ГАЗ и ВАЗ – чем не угодили гаишникам ретрокары?
Генрих Мхитарян дебютировал в составе лондонского футбольного клуба "Арсенал" – как прошла первая игра армянского хавбека?