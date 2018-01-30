В сеть попало видео, как крыса принимала душ

Житель перуанского города Уараса Хосе Корреаном смог снять на камеру момент, как крыса мылилась в раковине на кухне, терла подмышки, живот и голову, стоя на задних лапках. Видео вызвало множество споров по поводу подлинности.
В Сети появилась схватка буйвола и львицы, в которой львица использовала льва в качестве приманки, чтобы отвлечь стадо буйволов.
Житель штата Айова Арон Шульц, управляющий фермой по разведению альпак, снял на видео, как одно из животных по кличке Корица "дышит огнем".
В США семья хотела выпустить на волю белочку, которую члены семьи выходили, но тщетно.
Впервые в истории НАТО появился официальный гимн.
Открытый кубок города Сочи по косики карате, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января.
О том, как в Абхазии готовятся к выборам российского президента, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Делегация оппозиции Сирии в составе примерно 100 человек вылетела из Сочи в Анкару.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.
В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.
Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.
Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.
Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?
Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.
Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.