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В сеть попало видео, как крыса принимала душ

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© Video Madness

Житель перуанского города Уараса Хосе Корреаном смог снять на камеру момент, как крыса мылилась в раковине на кухне, терла подмышки, живот и голову, стоя на задних лапках. Видео вызвало множество споров по поводу подлинности.




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