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Грузовик въехал на рождественский рынок в Берлине

Полиция Германии: грузовик был намеренно направлен в толпу в Берлине

© Sputnik. Николай Филяков
В мире
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Полиция в Германии подтвердила, что грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно, подтвердила Полиция в Германии.

"Наши следователи исходят из того, что грузовик был намеренно направлен в толпу на Рождественском рынке на #Breitscheidplatz", — написала полиция Берлина в своем микроблоге в Twitter.

В полиции сообщили также, что меры безопасности в городе после произошедшего усилены.

В понедельник вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.

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