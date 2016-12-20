СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно, подтвердила Полиция в Германии.

"Наши следователи исходят из того, что грузовик был намеренно направлен в толпу на Рождественском рынке на #Breitscheidplatz", — написала полиция Берлина в своем микроблоге в Twitter.

В полиции сообщили также, что меры безопасности в городе после произошедшего усилены.

В понедельник вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.