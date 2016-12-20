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Ситуация у Галереи современного искусства в Анкаре

После убийства Карлова посольство США в Анкаре будет закрыто

© Sputnik. Эрай Эркылыч
В мире
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Посольство США в Анкаре будет закрыто во вторник на фоне двух инцидентов со стрельбой, включая убийство российского посла.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. На фоне двух инцидентов со стрельбой, включая убийство российского посла посольство США в Анкаре будет закрыто, сообщило американское диппредставительство в официальном аккаунте в Twitter.

"Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты и не будут проводить обычную работу", — говорится в сообщении.

МИД Абхазии. Архивное фото
© Фото: предоставлено МИД РА
МИД Абхазии решительно осудил убийство посла РФ в Анкаре

Госдепартамент в понедельник подтвердил сообщения о стрельбе у посольства США в Анкаре и добавил, что пострадавших нет, а злоумышленник задержан. Представитель внешнеполитического ведомства США сказал, что человек, державший в руках пистолет, произвел несколько выстрелов во время инцидента возле входа в наше посольство в Анкаре. Турецкие власти взяли стрелявшего под стражу и начали расследование.

За несколько часов до этого в непосредственной близости от американского посольства произошло покушение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Уходящая администрация Барака Обамы, избранный президент Дональд Трамп и действующий госсекретарь Джон Керри осудили убийство российского посла.

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