К зданию посольства РФ в Анкаре приносят цветы

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. В память об убитом накануне после РФ в Анкаре Андрее Карлове, жители столицы Турции приносят к российскому посольству цветы, на здании диписсии приспущен российский флаг, передает РИА Новости.

© Sputnik. Эрай Эркылыч После убийства Карлова посольство США в Анкаре будет закрыто

Вооруженное нападение на российского посла в Турции произошло в Анкаре в понедельник вечером. Как сообщил МИД России, Карлов получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как теракт.

Жители Анкары приходят к российскому посольству, несмотря на беспрецедентные меры безопасности.

Вдоль всей территории дипмиссии осуществляют наружное наблюдение усиленные наряды полиции.

Улица, на которой расположен вход в посольство, полностью перекрыта для движения транспорта.