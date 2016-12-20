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Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова

К зданию посольства РФ в Анкаре приносят цветы

© Sputnik. Илья Питалев
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Жители столицы Турции приносят к российскому посольству цветы в память об убитом накануне Андрее Карлове, на здании дипмиссии приспущен российский флаг.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. В память об убитом накануне после РФ в Анкаре Андрее Карлове, жители столицы Турции приносят к российскому посольству цветы, на здании диписсии приспущен российский флаг, передает РИА Новости.

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© Sputnik. Эрай Эркылыч
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Вооруженное нападение на российского посла в Турции произошло в Анкаре в понедельник вечером. Как сообщил МИД России, Карлов получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало произошедшее как теракт.

Жители Анкары приходят к российскому посольству, несмотря на беспрецедентные меры безопасности.

Вдоль всей территории дипмиссии осуществляют наружное наблюдение усиленные наряды полиции.

Улица, на которой расположен вход в посольство, полностью перекрыта для движения транспорта.

 

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