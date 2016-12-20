СУХУМ, 20 дек – Sputnik. В столицу Турции для участия в расследовании дела об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова прибыла следственная группа РФ. заявила во вторник пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова, передает РИА Новости.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

"Группа российских представителей прибыла в Анкару. Часть группы поедет на место преступления, где будет работать с турецкими следователями. Часть поедет в управление судмедэкспертизы, где находится тело Андрея Карлова", — сказал собеседница агентства.

По ее словам, входящие в состав группы представители МЧС, силовых ведомств и Следственного комитета будут работать в Анкаре несколько дней.