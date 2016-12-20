Маргарита Русецкая: мы готовы влюбить в Россию весь мир

Алексей Стефанов, Sputnik

Участники Международной студенческой программы "Послы русского языка в мире" подвели итоги второго года работы. Из стран бывшего СССР ими уже охвачены Армения, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Абхазия и Приднестровье. В следующем году волонтеры планируют поехать в Азербайджан, Узбекистан и Южную Осетию.

Программа по продвижению русского языка, культуры и литературы в России и за ее пределами была запущена в середине 2015 года. На данный момент в рядах волонтеров 123 будущих филолога, педагога, литератора, историка и журналиста.

"За два года со всей России и из-за рубежа было подано около четырех тысяч заявлений с просьбой принять их в ряды нашего волонтерского движения, из них мы отобрали 123 человека. За каждого из просветителей можем ручаться как за самих себя — это ребята, которые прошли суровый и тщательный отбор наших специалистов и экспертов, а потом трехмесячное очное и дистанционное обучение работе на местах", — рассказала корреспонденту Sputnik ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, стоявшая у истоков нового волонтерского движения.

Первой зарубежной экспедицией послов русского языка в страны СНГ стала поездка десятерых волонтеров в Армению. Рассказывая о ней, Маргарита Русецкая до сих пор смахивает слезы, настолько трогательным стало это первое знакомство ребят из просветительской бригады с ровесниками из бывшей советской республики.

"Эта наша первая экспедиция имела одну особенность – ребята-послы жили в семьях. Причем, мы попросили, чтобы это был не Ереван, а какое-нибудь селение вдали от столицы. И послов расселили по семьям в 20-30 км от Еревана. Там была уникальная коммуникация и межкультурное взаимодействие – послы жили и питались в семьях, наблюдали традиции, бытовую специфику и давали уроки в школах. А когда пришло время расставаться, уезжать, я не знаю, как и на чем, но в аэропорт провожать наших ребят приехали все эти семьи полными составами! И все рыдали, конечно. Было пролито столько слез…", — вспоминает ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

© Sputnik. Международная студенческая программа "Послы русского языка в мире"

Не менее трогательной, по словам Маргариты Русецкой, была экспедиция послов русского языка в Таджикистан. Более того – там ребята попали на настоящую национальную свадьбу и также соприкоснулись с традициями и обычаями соседей.

"Каждая экспедиция — это не только работа, вклад послов, но также их развитие. Им становятся известны многие факты о русском языке, о дипломатических отношениях, о взаимодействии России с зарубежными странами. У послов развиваются навыки социальной коммуникации, публичных выступлений, ораторского мастерства, умения организовать молодежный интерактивный формат, а также, уж простите меня за это слово, — флешмобы. Цель наших миссий еще и исследовательская, поскольку ребята-филологи помимо всего прочего оценивают также степень функционирования русского языка в той или иной стране. Для них, как наблюдателей — это еще и отличная языковая практика", — сказала Маргарита Русецкая.

И отдельно отметила заслугу другой части просветительских бригад – медиа-послов. Эти волонтеры, как сказала ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, активно развивают свои журналистские, публицистические способности, они фотографируют, ведут блоги, и активно пишут об акциях, продвигают идею просветительской деятельности в социальных сетях.

Примечательно, что продвижением русского языка за пределами России занимаются не только россияне, но также иностранные студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, — из Украины, Венгрии, Казахстана и Киргизии.

"Одним из залогов успеха этой программы является то, что мы не просто выступаем менторами – приходим и говорим, что научим вас русскому языку, вы должны говорить по-русски. Мы показываем все возможности русского языка в современном мире, возможности получить через русский язык образование в России, устроиться на работу, начать бизнес на русском языке. Это и есть наша миссия. А наши волонтеры – это отличный кадровый резерв", — отметила Маргарита Русецкая.

По ее словам, к республикам бывшего Союза, в которых уже работали волонтеры, могут добавиться и страны Балтии. Маргарита Русецкая надеется, что Балтийский федеральный университет имени И. Канта выступит одним из партнеров со стороны России, и поможет установить контакты с зарубежными университетами.



