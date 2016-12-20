"Ирида": одним кинофестивалем в Сочи больше

Наталья Бондаренко, специально для Sputnik

Такой экстремально короткий срок был просто невероятным для организации «с нуля» Первого Сочинского Международного кинофестиваля "Ирида" – Fest Sochi International Film Awards (SIFA), проходившего в Сочи с 10 по 16 декабря. Мало кто верил в успешность этой затеи, но Любовь Балагова–Кандур – поэт, доктор филологических наук, а также сценарист и продюсер — приступила к осуществлению мечты со всей своей страстью и романтизмом поэта, энергией и напором продюсера и – выиграла: кинофестиваль состоялся, и уже очевидно, что он будет жить долго, будет крепнуть, совершенствоваться, обрастать друзьями и почитателями.

Понятно было, что при такой скорости воплощения отдельных несогласованностей и накладок в организации избежать не удастся, тем более, что действительность – инерционна, ее сложно «раскачать», заставить двигаться и реагировать быстрее. Не сразу все поверят, не сразу все полюбят и захотят поддержать, будут и те, кто заострит внимание лишь на недостатках. И все же Любина мечта победила: кинофестиваль состоялся. И для первого раза результаты оказались неожиданно убедительными.

Названный в честь богини радуги и вестницы богов Ириды, кинофестиваль получил мощную поддержку: навстречу пошли Министерство культуры РФ, администрация города Сочи, зампредседателя Комитета по международным делам Совета Федерации Арсен Каноков, известные кинематографисты и деятели искусств.

Добиться поставленной цели Любови Балаговой–Кандур помогали и ее друзья, их у нее очень много в России, Великобритании и в других странах. Большинство ее помощников – друзья юности (окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, потом аспирантуру Института национальных проблем образования РAO, докторскую диссертацию по филологии защищала в Институте мировой литературы имени Горького).

пресс-служба SIFA Первый Сочинский Международный кинофестиваль "Ирида" – Fest Sochi International Film Awards (SIFA)

Однако главным ее единомышленником и помощником был супруг – режиссер и продюсер Мохий Кандур. Вместе они продумывали концепцию кинофестиваля и его программу, вместе преодолевали преграды и формировали команду экспертов и списки почетных гостей. Мохий Кандур возглавил отборочную комиссию «Ириды», куда поступали на конкурс новые фильмы из разных стран мира, и помог Любе подобрать достойные ленты для конкурсов, внеконкурсных и ретроспективных показов.

Международное жюри кинофорума было представлено целым созвездием известных кинематографистов, в него вошли режиссер, продюсер, профессор Карл Бардош (США), режиссер Нил Маккартни (Великобритания), режиссер, сценарист, продюсер Лоуренс Фолдз (США), актриса театра и кино, лауреат Государственной премии России Ольга Будина, секретарь Союза кинематографистов России и Гильдии киноведов и кинокритиков Сергей Новожилов.

Сопредседателями жюри выступили Эллиот Гроув – режиссер, сценарист, основатель кинофестивалей Raindance Film Festival и British Independent Film Awards и Вера Глаголева – Народная артистка России, кинорежиссер, член Европейской киноакадемии.

А в списке почетных гостей SIFA были режиссер Борис Грачевский, литовский актер Андрюс Паулавичус, артисты Олег Хилл, Мария Добржинская, британский актер Джек Лой, представитель Русского театра в Лондоне Татьяна Дитрич, британский продюсер Элизабет Диллон, актриса Ирина Медведева, молодые актеры Максим Колосов и Данила Шевченко.

Королевский размах кинофестивалю придал не только его международный статус и звездные участники, но и место его проведения: роскошная территория сочинского Олимпийского парка, где в течение семи дней работали и отдыхали участники и гости киносмотра, где проходили основные мероприятия и кинопоказы.

Впрочем, "Ирида" распростерла свои крылья не только над Олимпийским парком, но и над всем городом Сочи: просмотры конкурсных и внеконкурсных фильмов проходили на разных площадках города, при этом вход был свободным для всех желающих.

В рамках SIFA члены жюри провели мастер-классы, а писатель Виктор Ерофеев 15 декабря презентовал свою книгу "Тело", по которой, как уже случалось в его писательской карьере, возможно, тоже будет снята картина.

Также в дни проведения кинофестиваля прошла выставка Заслуженного художника РФ, действительного члена Российской Академии художеств Мухадина Кишева. Его морской пейзаж стал одним из символов нового кинофестиваля.

"Ирида» стала настоящим подарком для курорта, где обычно в зимний период культурная жизнь стихает. А теперь начало зимы в городе получило новое яркое событие.

Особенный отклик у зрителей вызвала прекрасная и гармоничная документальная картина "Черкешенка" режиссера Аскарбия Нагаплева, ломающая представление о Кавказе как о пугающей зоне постоянной террористической угрозы. Режиссеру удалось рассказать о своем народе так проникновенно и полно, что образ прекрасной, мудрой и благородной черкесской женщины как хранительницы древней культуры мгновенно и прочно запечатлелся в сердце и памяти зрителя.

Также покорил своей необычной трогательностью и легкостью трагикомическая лента Эдуарда Бордукова "Лиризмы". С интересом был встречен публикой и фильм Веры Глаголевой "Две женщины", созданный по мотивам пьесы Ивана Тургенева "Месяц в деревне", а также другие работы внеконкурсной программы. Самой необычной картиной стал документальный фильм американского режиссера Теодора Доджа "Действуй", представленный на кинофестивале сценаристом Джейн Клементс и посвященный чудесам противоожоговой терапии доктора Филиппа Саважа, объяснить которые способна, пожалуй, лишь квантовая физика.

Кульминацией SIFA стало награждение победителей.

За большой вклад в мировой кинематограф были посмертно награждены выдающиеся деятели кино, ушедшие в 2016 году: Народный артист СССР Владимир Зельдин, британский актер Алан Рикман и польский режиссер Анджей Вайда.

Специальными призами были отмечены авторы японского фильма "Шелест листьев Юзу" (режиссер Коджи Камизоно) и создатели нескольких внеконкурсных лет: "Лиризмы" Эдуарда Бордукова (Россия, 2016); "Брут" Константина Фама (Россия–Украина–США–Беларусь–Румыния–Израиль, 2016), документальная лента "Черкешенка" Аскарбия Нагаплева из Адыгеи (Россия, 2015) документальный фильм "Действуй", снятый по сценарию Джейн Клементс (США, 2014). Приз прессы достался картине "Рыба-мечта" Антона Бильжо (Россия – Эстония, 2016). Награды за лучший дебют в кино присуждены юным актерам Казбеку Кандуру и Джеральду Бэрри за работу в ленте "Знак бесконечности" Мохия Кандур и Любови Балаговой–Кандур.

пресс-служба SIFA Первый Сочинский Международный кинофестиваль "Ирида" – Fest Sochi International Film Awards (SIFA) Форматы: картинка

В основной программе из 12 кинофильмов лучшим оператором признан Джордж Стил — "Гозо" (Великобритания – Мальта, 2015), лучшим сценаристом стал Эдуард Бордуков — "Коробка" (Россия, 2015). Специальный приз жюри присудило кинокартине "Божество Дьёсегёй" (Якутия, 2015).

Обладателем гран-при фестиваля стал фильм "Коробка" (Россия, 2015), а приз президента SIFA достался режиссеру фильма "Подводя итоги" (Великобритания, 2015) Мейв Мерфи.

В концертной программе закрытия международного киносмотра приняли участие Народные артисты России Сергей Шакуров и Сергей Никоненко, Заслуженные артистки России Анна Большова и певица Нинэль Шацкая, оперная певица Елена Мамгетова, известные артисты Антон и Виктория Макарские, Екатерина Волкова и Виктория Ланская.

Программа первого кинофестиваля "Ирида" получилась разнообразной и насыщенной. Главный итог "Ириды" подвела учредитель и президент SIFA Любовь Балагова–Кандур, которая отметила, что кинофестивалю удалось достигнуть главной цели – внести вклад в укрепление деловых и культурных связей между народами, а также продвинуть проекты совместного производства фильмов. Создатели фильма "Коробка", получившие гран-при, примут участие в проекте "Эхо Сочинского Международного кинофестиваля" и в лондонском кинофестивале Raindance Film Festival осенью 2017 года.

Уже в начале следующего года начнется подготовка ко второму кинофестивалю "Ирида". Оргкомитет SIFA будет работать в Сочи и Великобритании. Желающие принять участие в кинофестивале смогут представить на кинофестивале не только свои новые работы, но и проекты сопроизводства фильмов.



