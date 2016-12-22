Миграционным кризисом больше всего недовольны итальянцы

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Итальянцы больше всего недовольны миграционным кризисом по данным социсследования компании IFop, проведенного среди семи тысяч человек в семи странах.

Опрашивали сотрудники IFop жителей Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и США, по тысячи человек из каждой страны.

Всем задавали один и тот же вопрос "Как Вы считаете, как изменилась ситуация с мигрантами в вашей стране за последний год?". Предлагалось четыре варианта ответа: ухудшилась, улучшилась, не изменилась, не знаю.

По результатам, большинство опрошенных считают, что ситуация ухудшилась.

Больше всего недовольными миграционным кризисом оказались итальянцы (79 процентов) наименьшее количество пессимистов в Польше — 35 процентов.

© Sputnik. Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

Большей частью недовольны миграционной политикой люди старше 35 лет. Особенно это заметно во Франции, где количество пессимистов в этом вопросе среди старшего поколения достигает 70 процентов. В Польше ситуация обратная, недовольных больше в молодежной среде, а половина населения считает, что ситуация не изменилась. В Германии мнения людей различного возраста статистически не отличаются, но существует разница географическая — большинство недовольных проживает в провинции.

Недовольны миграционным вопросом среди всех опрошенных большей частью представители правых партий, за исключением Польши. В этой стране политические предпочтения и недовольство ситуацией с мигрантами никак не связаны. В США пессимисты в миграционном вопросе превалируют среди республиканцев (58 процентов). В Великобритании же их больше среди протестантов (67%).

Опрос проведен в рамках проекта Sputnik. Мнения.