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Ситуация у офисов избирательных кампаний кандидатов в президенты США

Трамп хочет видеть на своей инаугурации простых людей

© Sputnik. Марк Оваска
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть, на своей инаугурации, которая пройдет 20 января, не знаменитостей, а простых людей.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. На своей инаугурации, которая пройдет 20 января, избранный президент США Дональд Трамп хочет видеть не знаменитостей, а простых людей, передает РИА Новости.

"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.

Тем самым Трамп намекнул на то, что многие знаменитости в США на выборах поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, но та в итоге проиграла.

Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября выборах, обойдя Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя та набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше.

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