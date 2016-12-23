Большая пресс-конференция Путина 23 декабря 2016: последние новости

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Большую пресс-конференцию, касающуюся внутренней и международной проблематики проведет президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Мероприятие в последние годы традиционно проходит по четвергам, однако пресс-конференция 2016 года перенесена на пятницу в связи с участием президента в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с убитым послом РФ в Турции Андреем Карловым.

Пресс-конференция начнется в 12:00 мск в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все мероприятия с участием Путина обеспечиваются с точки зрения безопасности "по высшему разряду". В ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств, ситуации в Сирии, процесса развития российских вооруженных сил, российско-американских отношений и урегулирования на Украине. Песков добавил, что большая пресс-конференция Путина держит в тонусе и многих министров, поскольку они в дни подготовки сидят у телефонов, президент может захотеть перепроверить необходимые данные.

В пресс-конференции примут участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.

В прошлом году общение Путина с прессой продолжалось 3 часа 10 минут. За это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.

Пресс-конференция с президентом России будет транслироваться на сайте Sputnik Абхазия.

Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.



