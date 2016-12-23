СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Нужно страховать спортивные соревнования от необоснованной отмены, усиливать ответственность и научиться защищаться, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Международный олимпийский комитет дал рекомендации не проводить соревнования на территории России в зимних видах спорта после расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В частности, в четверг Россия лишилась финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту в Челябинске, а Союз биатлонистов России вынужден был отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Ранее из Сочи по решению международной федерации был перенесен чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону.

"Отмена соревнований на территории России — это очень плохо. Люди готовились, болельщики. В Тюмени 20 тысяч билетов было куплено. Отъем соревнований ничем не обоснованный, но нам надо научиться защищать себя, нужно страховать соревнования, усиливать юридическую ответственность. Хотел бы, чтобы было такое поручение, чтоб на это обратили внимание", — сказал Мутко на коллегии Минспорта.



