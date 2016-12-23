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Архивное фото президента России В.Путина

Путин сразу перешел к вопросам журналистов на пресс-конференции

© Sputnik. Алексей Никольский
В мире
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Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции отошел от традиций, не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отошел от традиций, не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов, передает РИА Новости.

Ранее Путин в начале каждой пресс-конференции рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.

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