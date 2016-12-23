Путин: РФ реализует все планы в оборонной сфере

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия полностью реализует все свои планы в оборонной сфере, передает РИА Новости.

Россия полностью реализует все свои планы в оборонной сфере, заявил президент Владимир Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

"Мы уже сделали необходимые вещи, чтобы выйти на такой тренд модернизации, который должен привести к тому, что у нас к 21 году будет 70% — новейшее вооружение. Сейчас уже где-то под 50(%), в отдельных сегментах под 60(%), в ядерных составляющих – 90(%). Поэтому нас все устраивает, мы полностью реализуем свои планы", — сказал Путин.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.