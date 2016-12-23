СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов за первые два часа большой пресс-конференции.
Вопросы касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отошел от традиций, не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Ранее Путин в начале каждой пресс-конференции рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.