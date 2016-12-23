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Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Пресс-конференция Путина: 28 вопросов за первые два часа

© Sputnik. Михаил Климентьев
В мире
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Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (7)
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За первые два часа большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов за первые два часа большой пресс-конференции.

Вопросы касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.

Во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отошел от традиций, не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

Ранее Путин в начале каждой пресс-конференции рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (7)

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