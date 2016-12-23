15:20 24 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
В Анкаре был убит посол России Андрей Карлов

Путин: деструктивные элементы проникли в турецкие силовые структуры

© REUTERS/ /Umit Bektas
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (10)
11 0 0

Владимир Путин не исключил возможности проникновения деструктивных элементов в государственные структуры Турции после трагедии с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. После трагедии с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Владимир Путин не исключил возможности проникновения деструктивных элементов в государственные структуры Турции, передает РИА Новости.

"Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию — носят глубокий характер", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция Путина (10)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
С высоты птичьего полета: северная столица Сирии после изгнания боевиков
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia